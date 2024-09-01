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В Москве заметили серых цапель, которых считали исчезнувшими

Специалисты отмечают, что их появление говорит о благоприятной экологической обстановке в столице.
Игнат Далакян 2024-09-01 16:26:12
© Фото: Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В Москве заметили серых цапель, которые были занесены в столичную Красную книгу. Птицы считались исчезнувшими на территории города. Об этом говорится на сайте мэра и правительства Москвы.

«В столице заметили серых цапель, занесенных в Красную книгу Москвы под нулевой категорией редкости и считавшихся исчезнувшими на территории города», - написано в статье.

По словам специалистов, появление этих птиц говорит о благоприятной экологической обстановке. Кроме того отмечается, что серые цапли живут колониями, обустраивают свои жилища из веток на деревьях, кустах ивняка или в тростнике.

В материале также говорится, что пернатые проводят в столице семь месяцев в году. В октябре они улетают в теплые страны Африки зимовать. Однако бывают случаи, когда цапли остаются пережидать холода на столичных природных территориях.

Ранее в России впервые обнаружили гнездо желтобрюхой синицы. Эта птица считалась эндемиком Китая, и встречалась в основном на юге и юго-востоке КНР.

#Москва #в стране и мире #птица #красная книга #краснокнижная птица #серые цапли
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