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Огненный шар появился на месте орудия ВСУ после прилета «Ланцета» в Курской области

Кадры показывают, что обнаруженная военнослужащими группировки войск «Север» цель успешно уничтожена.
2024-09-01 16:00:49
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Российские военнослужащие уничтожили артиллерийское орудие и его расчет, применив барражирующий боеприпас «Ланцет». Видео показало Минобороны РФ.

Как сообщают в оборонном ведомстве, средства воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» обнаружили огневую позицию орудия ВСУ в приграничном районе Курской области. После изучения разведданных было принято решение об огневом воздействии по цели.

На кадрах видно, как огромный огненный шар появился на местонахождении вражеского орудия и его расчета после того, как туда прилетел барражирующий боеприпас. Сообщается, что цель была успешно уничтожена.

Ранее Минобороны РФ опубликовало поражение украинского танка «Ланцетом» в Курской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #ланцет
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