Огненный шар появился на месте орудия ВСУ после прилета «Ланцета» в Курской области

Российские военнослужащие уничтожили артиллерийское орудие и его расчет, применив барражирующий боеприпас «Ланцет». Видео показало Минобороны РФ.

Как сообщают в оборонном ведомстве, средства воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» обнаружили огневую позицию орудия ВСУ в приграничном районе Курской области. После изучения разведданных было принято решение об огневом воздействии по цели.

На кадрах видно, как огромный огненный шар появился на местонахождении вражеского орудия и его расчета после того, как туда прилетел барражирующий боеприпас. Сообщается, что цель была успешно уничтожена.

Ранее Минобороны РФ опубликовало поражение украинского танка «Ланцетом» в Курской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.