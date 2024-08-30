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ВС РФ «Ланцетом» уничтожили украинский танк в Курской области

Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, подтверждают, что танк боевиков ВСУ был поражен.
2024-08-30 16:47:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы, управляющие барражирующим боеприпасом «Ланцет», оставили украинских националистов без танка в Курской области.

Кадры объективного контроля, демонстрирующие поражение техники, предоставило Министерство обороны РФ. На записи показано, как в месте удара что-то горит.

«В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был поражен», - говорится в сообщении.

Танк украинских боевиков засекли в ходе разведки военнослужащие группировки войск «Север».

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении двух БМП ВСУ в Курской области. На кадрах, снятых с помощью беспилотников, видно, как после ударов машины начинают гореть.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #МО РФ #ланцет
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