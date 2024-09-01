МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Стоматолог Антипенко рассказал, почему некоторые дети скрипят зубами

Специалист объяснил, что негативное воздействие на здоровье зубов у детей может оказать стресс.
Игнат Далакян 2024-09-01 15:35:34
© Фото: Владимир Михайлов, РИА Новости

Стресс может оказать негативное воздействие на здоровье детских зубов. Об этом предупредил врач-стоматолог Алексей Антипенко и объяснил, как можно этого избежать.

Как он рассказал в интервью радио Sputnik, некоторые дети испытывают стресс после окончания каникул и с началом нового учебного года. Так, например, дети могут страдать бруксизмом - скрипеть зубами во сне, а также сильно сжимать их в дневное время, особенно в момент концентрации на чем-либо.

По словам Алексея Антипенко, все зависит от психики ребенка, как он провел лето и как он себя чувствует себя в коллективе. Тем не менее, он указывает на то, что в сентябре у школьников резко сменяется темп и стиль жизни.

«Это стресс, который может спровоцировать бруксизм, то есть скрежетание зубами и их ускоренное стирание», - сказал стоматолог.

Он также добавил, что если ребенок легко возбудим, то смартфон, просмотр мультиков или поедание сладкого перед сном тоже могут стать причиной повышенной нервозности и ночных проявлений бруксизма.

В некоторых случаях бруксизм может возникать из-за «физиологической» причины. Например, во время смены молочного прикуса на постоянный, объясняет врач.

«Теряются привычные контактные точки между зубами, и зубочелюстная система начинает искать новые точки опоры. В этот период может начаться ночной бруксизм», - рассказал Антипенко.

Он порекомендовал родителям наблюдать за детьми, чтобы своевременно решить проблему бруксизма и не позволить патологии сохраниться на всю жизнь. По его словам, в случае постоянного скрежетания зубами, следует обратиться к стоматологу-ортодонту, который назначит лечение.

«Это могут быть ортодонтические аппараты или капы. Если назначения врача не помогут, то придется привлечь смежного специалиста, например, психолога или невропатолога», - посоветовал Антипено.

Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказывал, как стресс сказывается на зубах. От длительного стресса зубы могут пострадать, в частности, одним из неприятных последствий является бруксизм.

#в стране и мире #дети #здоровье #стресс #врач #стоматолог #Зубы #бруксизм #скрежет зубов
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 