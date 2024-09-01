Стоматолог Антипенко рассказал, почему некоторые дети скрипят зубами

Стресс может оказать негативное воздействие на здоровье детских зубов. Об этом предупредил врач-стоматолог Алексей Антипенко и объяснил, как можно этого избежать.

Как он рассказал в интервью радио Sputnik, некоторые дети испытывают стресс после окончания каникул и с началом нового учебного года. Так, например, дети могут страдать бруксизмом - скрипеть зубами во сне, а также сильно сжимать их в дневное время, особенно в момент концентрации на чем-либо.

По словам Алексея Антипенко, все зависит от психики ребенка, как он провел лето и как он себя чувствует себя в коллективе. Тем не менее, он указывает на то, что в сентябре у школьников резко сменяется темп и стиль жизни.

«Это стресс, который может спровоцировать бруксизм, то есть скрежетание зубами и их ускоренное стирание», - сказал стоматолог.

Он также добавил, что если ребенок легко возбудим, то смартфон, просмотр мультиков или поедание сладкого перед сном тоже могут стать причиной повышенной нервозности и ночных проявлений бруксизма.

В некоторых случаях бруксизм может возникать из-за «физиологической» причины. Например, во время смены молочного прикуса на постоянный, объясняет врач.

«Теряются привычные контактные точки между зубами, и зубочелюстная система начинает искать новые точки опоры. В этот период может начаться ночной бруксизм», - рассказал Антипенко.

Он порекомендовал родителям наблюдать за детьми, чтобы своевременно решить проблему бруксизма и не позволить патологии сохраниться на всю жизнь. По его словам, в случае постоянного скрежетания зубами, следует обратиться к стоматологу-ортодонту, который назначит лечение.

«Это могут быть ортодонтические аппараты или капы. Если назначения врача не помогут, то придется привлечь смежного специалиста, например, психолога или невропатолога», - посоветовал Антипено.

Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказывал, как стресс сказывается на зубах. От длительного стресса зубы могут пострадать, в частности, одним из неприятных последствий является бруксизм.