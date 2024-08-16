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Стоматолог Антипенко рассказал, как стресс сказывается на зубах

Скрежетания зубов во сне приводит их к стиранию, рассказал врач стоматолог.
Игнат Далакян 2024-08-16 19:19:55
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

От длительного стресса могут пострадать зубы. Об этом рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

В интервью радио Sputnik специалист объяснил, что может произойти и какие решения придется принимать. Одним из неприятных последствий может стать бруксизм, как отмечает Антипенко. Речь идет о скрежетании зубами во время сна, пояснил врач-стоматолог. А это может привести к их стиранию.

«Скрежетание зубами – это последствие стрессов в течение какого-то длительного промежутка времени, которое выражается в повышенной активности зубочелюстной системы во время сна», – рассказал он.

По словам стоматолога, раньше скрежетание зубами сравнивали с наличием глистов, однако, это неверно. Врач продолжил, что страдающих бруксизмом людей выдает некоторые особенности их внешнего вида. Например, лицо может становиться квадратным из-за гипертрофии жевательных мышц.

«Стирание зубов у страдающих бруксизмом происходит в 17 раз быстрее, чем у других людей», - отметил специалист.

Он рассказал, что обычно зубы стираются годам к восьмидесяти, а с бруксизмом их практически нет уже к тридцати годам.

«В самых тяжелых случаях у пациентов над десной может оставаться одна пятая часть зуба, то есть порядка миллиметра твердых тканей», - предостерег Антипенко.

Проявление стресса также может пагубно влиять на состояние челюстных суставов и на сон, добавил он.

«Бруксизм может провоцировать заболевания височно-нижнечелюстных суставов, вызывая смещение суставных головок, что иногда может приводить к неожиданным для человека вывихам челюсти», - сказал стоматолог.

При этом он отметил, что во время сна люди с бруксизмом постоянно просыпаются, ворочаются и не могут найти комфортное для себя положение.

Врач стоматолог пояснил, что для восстановления зубов для людей с бруксизмом накладываются нанокомпозиты. Это пломбировочные материалы последнего поколения, из которых изготавливаются накладки, соответствующие по физическим свойствам натуральным зубам.

«Но если стресс продолжается, их придется восстанавливать регулярно», - уточнил Алексей Антипенко.

Он заключил, что бруксизм не лечится, а лишь может быть временно остановлен.

Ранее стоматолог Антипенко рассказывал, когда лучше чистить зубы утром. По словам специалиста, с научной точки зрения чисткой зубов следует заниматься сразу после пробуждения.

#в стране и мире #здоровье #стресс #стоматолог #Зубы #бруксизм
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