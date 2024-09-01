Эксперт Меликова: собаку нужно обрабатывать от клещей до поздней осени

Клещи могут быть активными и представлять угрозу для здоровья собак до наступления морозов и снега. В связи с этим обрабатывать животное от клещей необходимо с ранней весны и до поздней осени. Об этом RT рассказала доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова.

«В тех регионах, где в течение года не бывает минусовой температуры, животное нужно обрабатывать и в зимний период», - объяснила она.

По ее словам, даже при наличии хронического заболевания любой степени тяжести, необходимо проконсультироваться с ветеринаром и под его контролем обработать животное.

Эксперт также подчеркнула, что срок применения препарата очень важен и нужно обращать на него внимание, так как эффект не продолжается и округлять его нельзя.

«Если собака не обработана повторно после того, как прошел указанный на упаковке период действия препарата, она подвергается большому риску быть укушенной клещом», - обратила внимание Меликова.

Укус клеща может привести к опасным заболеваниям: энцефалит, боррелиоз, а особенно пароплазмоз.

«Это заболевание довольно опасно и чревато летальным исходом. Лечение пироплазмоза у собаки, уже имеющей в анамнезе то или иное заболевание, может дополнительно осложниться возможными кровотечениями, развитием анемии, патологий печени и другими состояниями, которые ещё больше ухудшат состояние животного и могут привести к трагическому финалу», - дополнила специалист.

Она порекомендовала обратиться к ветеринару сразу, как только вы заметили у собаки вялость, физическую слабость, отказ от еды и желтушность слизистых.

«Бывает, что владельцы замечают вялость собаки, но списывают это на усталость, погоду или иные причины, в результате за один-два дня развивается критическое состояние и животное может умереть. Своевременное обращение в клинику может сыграть большую роль в выздоровлении животного при пироплазмозе», - заключила доцент.

Ранее биотехнолог Вострухов объяснил, опасаться ли россиянам клещей-монстров.