Биотехнолог Вострухов объяснил, опасаться ли россиянам клещей-монстров

Гигантские клещи Hyalomma - это один из видов клещей, которых, вообще, на планете много, рассказал «Звезде» биотехнолог, руководитель независимого аккредитованного испытательного центра Сергей Вострухов.

Этот вид клещей раньше был распространен в странах Африки и Юго-Восточной Азии. Они постепенно мигрируют с птицами и животными и недавно попали в страны Европы.

«Они отличаются большей агрессивностью. Пока еще на территории России их не было, но неизбежно через какое-то время они к нам тоже попадут», - рассказал Вострухов.

Именно такие клещи переносят конго-крымскую лихорадку и некоторые виды риккетсий. Это бактериальные инфекции, в числе которых есть сибирский клещевой тиф, лихорадка Бутоннез и лихорадка Ку.

Ожидать появления таких клещей можно в тех же регионах, где есть и обычные. Это местности с большим количеством лесов, таежные регионы. Клещи живут на деревьях и в высоком подлеске - там, где такие условия есть, есть и клещи.

Как защититься от клещей

Не все типы репеллентов помогают. Нужно следить, чтобы на упаковке было написано, что помогают от всех видов кровососущих насекомых. Или отдельно указано, что помогают от клещей.

Важно понимать, что клещи не летают, а сидят где-то и ждут теплокровное животное, а потом падают на него и присасываются. Клещ может и не почувствовать действие репеллента, потому что такие вещества быстро улетучиваются и могут быть недостаточно эффективны от клещей.

«Самое эффективное средство - ношение многослойной одежды. Клещ может к ней прицепиться, но не сможет прокусить», - рассказал специалист.

Клещ для человека не опасен сам по себе. Опасны те возбудители заболеваний, которые он переносит. Если после укуса клеща поднялась температура, после прогулки начался зуд на поверхности кожи, лихорадка - это может быть признаками того, что у вас развивается опасное заболевание.

«Нужно обязательно обратиться к врачу, не ждать, не заниматься самолечением. И по возможности, если вы обнаружили клеща на поверхности кожи, не пытаться вытащить его самостоятельно, обратиться в специализированную лабораторию. Потому что иначе можно обломить хоботок, он останется внутри и продолжит доставлять возбудителя заболевания в кровь», - сказал Вострухов.

Любые необычные признаки поведения животного могут указывать на то, что его укусил клещ. Если собака беспокоится, подает сигналы, что ей некомфортно, чешется, пытается добраться до труднодоступных мест, отказывается от пищи, у нее явно что-то не в порядке - нужно срочно обратиться к ветеринарам. Потому что для животных такие случаи тоже могут быть летальными.