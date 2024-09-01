В Кремле заявили, что Путин аккуратен в словах, в отличие от Байдена

Было сложно сперва поверить в то, что президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей». Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Путин всегда аккуратно подбирает слова, когда речь заходит о своих коллегах. Он также никогда себе не позволяет грубые выражения в отношении глав других государств.

«И, конечно, для него непостижимо, когда главы других государств, тем более глава США, использует в своем лексиконе такие слова, говоря о его коллеге», - отметил Песков.

Напомним, что в 2022 году Байден назвал Путина «кровавым диктатором» и «чистейшим головорезом». В свою очередь в Кремле заявили, что такая риторика непростительна.