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В Кремле заявили, что Путин аккуратен в словах, в отличие от Байдена

По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин никогда не позволяет себе хамить в адрес своих коллег.
Глеб Владовский 2024-09-01 14:55:32
© Фото: Annabelle Gordon - CNP, Globallookpress

Было сложно сперва поверить в то, что президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей». Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Путин всегда аккуратно подбирает слова, когда речь заходит о своих коллегах. Он также никогда себе не позволяет грубые выражения в отношении глав других государств.

«И, конечно, для него непостижимо, когда главы других государств, тем более глава США, использует в своем лексиконе такие слова, говоря о его коллеге», - отметил Песков.

Напомним, что в 2022 году Байден назвал Путина «кровавым диктатором» и «чистейшим головорезом». В свою очередь в Кремле заявили, что такая риторика непростительна.

#в стране и мире #сша #Джо Байден #Владимир Путин #Дмитрий Песков #оскорбления
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