В стране и мире В Кремле посчитали непростительной риторику Байдена в отношении Путина алиса краузова Дмитрий Песков отреагировал на слова Байдена в адрес президента России. © Фото: Rod Lamkey Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков негативно отреагировал на высказывание американского лидера Джо Байдена в отношении главы РФ Владимира Путина. Подобная характеристика прозвучала накануне во время интервью первого лица Соединенных Штатов в Белом доме. Представитель Кремля посчитал такого рода риторику совершенно недопустимой, в особенности со стороны лидера США. «Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире», - заявил он в беседе с РИА Новости. Ранее в министерстве иностранных дел России обнародовали список лиц, подвергшихся российским санкциям, в который вошли Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен. Данные ограничения, по заявлению МИД, стали встречной реакцией на действия американской стороны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика