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В США заявили об отсутствии планов снять лимиты на удары ВСУ вглубь России

В Пентагоне подчеркнули, что Украина продолжает делать запросы на разрешение применить дальнобойное оружие.
Глеб Владовский 2024-08-27 22:16:26
© Фото: Graeme Sloan - Pool via CNP Consolidated News Photos, Global Look Press

Политика Вашингтона касательно ограничений на удары Киева вглубь территории России остается неизменной. Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Украина может использовать военную помощь США для самообороны от трансграничных атак и для ответного огня. Однако, что касается ударов на дальнее расстояние, глубоких ударов вглубь России, то наша политика остается прежней», - подчеркнул спикер.

При этом отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский жалуется на то, что разрешения на применение дальнобойного оружия ему не предоставляют.

Ранее сообщалось о выделении Пентагоном нового пакета вооружений для киевского режима.

#в стране и мире #Украина #Пентагон #удары всу
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