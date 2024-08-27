В США заявили об отсутствии планов снять лимиты на удары ВСУ вглубь России

Политика Вашингтона касательно ограничений на удары Киева вглубь территории России остается неизменной. Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Украина может использовать военную помощь США для самообороны от трансграничных атак и для ответного огня. Однако, что касается ударов на дальнее расстояние, глубоких ударов вглубь России, то наша политика остается прежней», - подчеркнул спикер.

При этом отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский жалуется на то, что разрешения на применение дальнобойного оружия ему не предоставляют.

Ранее сообщалось о выделении Пентагоном нового пакета вооружений для киевского режима.