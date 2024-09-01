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Песков усомнился в возможностях Трампа решить конфликт на Украине

Изменения могли бы внести слова нового президента о прекращении поддержки Украины.
Мария Зайцева 2024-09-01 13:13:34
© Фото: Ron Sachs - Cnp For Ny Post, Keystone Press Agency, Globallookpress

Конфликт на Украине можно решить за сутки, только если воспользоваться волшебной палочкой. Таким заявлением пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова кандидата в президенты США Дональда Трампа.

«Не думаю, что есть волшебная палочка. В течение суток ничего сделать невозможно», - сказал он в интервью, опубликованном в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

При этом Песков допустил, что прекращение поддержки Украины новым президентом и призыв к переговорам могли бы быть полезны.

Представитель Кремля также заявил о низшей точке отношений Штатов и России. По его словам, перспектив для их улучшения нет.

Он отметил несколько десятилетий давления США на интересы России. В период действующего президента США Джо Байдена на посту «чаша терпения» Москвы переполнилась.

«Они, действительно, сейчас находятся исторически в самой низшей точке. Перспектив пока для выхода на траекторию роста никаких»,- дополнил он.

Песков заключил, что у Москвы нет предпочтений к кандидатам, но демократическая партия более предсказуемая.

Ранее Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина хорошим переговорщиком.

#Россия #интервью #Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #Дмитрий Песков
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