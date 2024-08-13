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Трамп назвал Путина хорошим переговорщиком

Экс-президент США Трамп уверен, что российский лидер Путин является хорошим переговорщиком, добавив, что в украинском конфликте виноват действующий глава Белого дома Байден.
Дарина Криц 2024-08-13 05:55:55
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Российский президент Владимир Путин по мнению бывшего главы Белого дома Дональда Трампа является хорошим переговорщиком.

Он считает, что эскалация украинского конфликта началась из-за «глупости» действующего американского президента Джо Байдена. Также Трамп уверен, что «Байден что-то сделал с Россией», отмечая, что шансов на ввод российских войск на Украину не было. Этим мнением он поделился в беседе с миллиардером Илоном Маском, сообщает «360».

Кандидат в президенты от Республиканский партии Трамп обратил внимание, что после его ухода с высшей руководящей должности в США Россия начала формирование крупных армий, а Украине стали все чаще обещать членство в НАТО и Байден начал «говорить глупости».

Прежде сообщалось предположение Трампа, почему действующий американский президент решил выйти из гонки за переизбрание на новый срок. Он уверен, что Байден вынужден был отступить из-за госпереворота в стране.

#в стране и мире #Украина #Дональд Трамп #Джо Байден #Владимир Путин #украинский конфликт #переговорщик
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