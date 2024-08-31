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ВС РФ освободили населенный пункт Кирово в ДНР

Группировка «Центр» продолжает продвижение в глубину обороны противника.
2024-08-31 12:12:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Группировка российских войск «Центр» освободила в Донецкой Народной Республике населенный пункт Кирово. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

За сутки подразделения группировки нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ в района следующих населенных пунктов ДНР: Гродовка, Калиново, Михайловка и Розовка. Также были отражены семь контратак штурмовых групп националистов.

Противник потерял до 455 боевиков. Также уничтожены одна бронемашина, три автомобиля, два орудия «Мста-Б», три гаубицы Д-30 и одна гаубица M101 американского производства.

Военнослужащие группировки «Центр» продолжают продвижение в глубину обороны противника.

Ранее группировка «Центр» освободила в ДНР населенный пункт Николаевка. В это же время в результате решительных действий военнослужащие группировки «Запад» освободили населенный пункт Стельмаховка в Луганской Народной Республике.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

 

#армия #Минобороны РФ #ДНР #освобождение #кирово
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