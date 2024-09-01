Украинский чемпион мира по кикбоксингу Головатюк погиб в ДНР

Украинский чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк погиб в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады.

Головатюк вступил в ряды ВСУ с начала специальной военной операции. На момент смерти ему было 28 лет, в сентябре должно было исполниться 29. Причины гибели неизвестны.

Кроме того, он был заслуженным мастером спорта Украины.

Ранее ВСУ подтвердили смерть командира 40-й бригады тактической авиации, капитана Александра Мигуля в зоне СВО.