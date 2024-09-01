МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Украинский чемпион мира по кикбоксингу Головатюк погиб в ДНР

Мужчине было 28 лет, обстоятельства смерти неизвестны.
Мария Зайцева 2024-09-01 11:38:19
© Фото: ВВС УКраина

Украинский чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк погиб в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады.

Головатюк вступил в ряды ВСУ с начала специальной военной операции. На момент смерти ему было 28 лет, в сентябре должно было исполниться 29. Причины гибели неизвестны.

Кроме того, он был заслуженным мастером спорта Украины.

Ранее ВСУ подтвердили смерть командира 40-й бригады тактической авиации, капитана Александра Мигуля в зоне СВО.

#в стране и мире #Украина #ДНР #ВСУ #смерть #солдат #кикбоксинг
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 