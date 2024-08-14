ВСУ заявили о смерти командира бригады ВВС Украины Мигуля

В зоне специальной военной операции произошла ликвидация пилота МиГ-29 Александра Мигуля. Об этом сообщает 40-я бригада тактической авиации Украины в Facebook*.

Мужчина погиб во время выполнения боевого задания, детали обстоятельств и места не уточняются.

«Погиб командир авиационного звена авиационной эскадрильи 40 бригады тактической авиации, капитан Александр Мигуля», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пилот совершил 160 боевых вылетов, на момент гибели 12 августа ему было 27 лет.

Министерство обороны России сообщало о ликвидации украинского истребителя МиГ-29 8 августа, про командира информации не поступало.

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