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В аэропортах Москвы и Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В период временных ограничений 48 рейсов в аэропортах Москвы были переведены на запасные аэродромы.
Услада Дубинина 2024-09-10 09:29:48
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский в Москве и аэропорт Казани восстановили работу после ввода временных ограничений. Об этом сообщили в Росавиации.

«В 07.58 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты», - указано в сообщении.

Временные ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В Росавиации уточнили, что сотрудники службы аэропортов и авиакомпаний приняли необходимые меры для осуществления безопасных полетов.

По данным Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ), 48 рейсов перенаправили на запасные аэродромы в период временных ограничений в трех аэропортах Московского региона.

Ранее стало известно, что аэропорт Жуковский приостановил прием и вылет самолетов из-за падения обломков беспилотника ВСУ в Подмосковье. 

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