В аэропортах Москвы и Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский в Москве и аэропорт Казани восстановили работу после ввода временных ограничений. Об этом сообщили в Росавиации.

«В 07.58 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты», - указано в сообщении.

Временные ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В Росавиации уточнили, что сотрудники службы аэропортов и авиакомпаний приняли необходимые меры для осуществления безопасных полетов.

По данным Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ), 48 рейсов перенаправили на запасные аэродромы в период временных ограничений в трех аэропортах Московского региона.

Ранее стало известно, что аэропорт Жуковский приостановил прием и вылет самолетов из-за падения обломков беспилотника ВСУ в Подмосковье.