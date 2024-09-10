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Аэропорт Жуковский приостановил работу из-за упавших обломков дронов

В пресс-службе уточнили, что аэропорт закрыт на прием и вылет самолетов.
Глеб Владовский 2024-09-10 06:21:22
© Фото: Евгений Одиноков РИА Новости

Обломки украинских беспилотников упали в районе подмосковного аэропорта Жуковский. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Устраняются последствия падения осколков от сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский», - написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что ряд рейсов в результате происшествия оказались задержаны. Позже в пресс-службе аэропорта сообщили, что объект закрыт на прием и вылет самолетов, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки украинских беспилотников в Подмосковье, в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково произошли задержки рейсов.

#в стране и мире #Подмосковье #аэропорт Жуковский #Сергей Собянин #задержка рейсов #дроны всу
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