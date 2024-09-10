Группировка войск «Север» поразила два формирования бригад ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Север» за сутки нанесли поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады и 113-й бригады территориальной обороны ВСУ на Липцовском и Волчанском направлениях. Боевые задачи были выполнены в районах населенных пунктов Липцы, Гоптовка и Волчанские Хутора Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Бойцы ВС РФ отразили две контратаки 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ», - заявил начальник пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин.

За сутки противник потерял до 150 военнослужащих и две единицы техники.

Напомним, что ранее танкисты группировки войск «Север» заняли огневые позиции в приграничных районах Курской области. Экипажи замаскировались в танковых засадах, чтобы при появлении мобильных бронированных групп ВСУ открыть огонь прямой наводкой.

Материал подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов.