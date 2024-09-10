МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Полянский сообщил о проведении заседания СБ ООН по поставкам оружия Киеву

По словам первого зампостпреда РФ при ООН, запрос последовал после просьбы Запада на проведение заседания по гуманитарным аспектам на Украине.
Глеб Владовский 2024-09-10 07:00:24
© Фото: Loey Felipe UN Photo Globallookpress

Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН, посвященного вопросам поставок западного оружия Украине. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, запрос последовал после того, как по просьбе стран Запада на 10 сентября в 22.00 мск запланировано заседание по гуманитарным аспектам ситуации на Украине.

«Мы в ответ проводим 13 сентября в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 мск. - Прим. ред.) заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Полянский заявил, что страны Запада, поставляя Киеву вооружения, «по самые уши» вляпались в атаку украинских боевиков на Курскую область. Он также подчеркнул, что нападение украинских боевиков на мирный российский регион было фатальной ошибкой.

#в стране и мире #запрос #Дмитрий Полянский #Поставки вооружений #заседание СБ ООН
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
2
Лазерное станкостроение в России
3
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
4
Су-34. Работа в зоне СВО
5
Су-35С. Экстремально опасный
6
Высшая школа ВДВ
7
«Альфа». 50 лет
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
10
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 