Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН, посвященного вопросам поставок западного оружия Украине. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, запрос последовал после того, как по просьбе стран Запада на 10 сентября в 22.00 мск запланировано заседание по гуманитарным аспектам ситуации на Украине.

«Мы в ответ проводим 13 сентября в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 мск. - Прим. ред.) заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Полянский заявил, что страны Запада, поставляя Киеву вооружения, «по самые уши» вляпались в атаку украинских боевиков на Курскую область. Он также подчеркнул, что нападение украинских боевиков на мирный российский регион было фатальной ошибкой.