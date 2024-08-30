Страны Запада, поставляя Киеву вооружения, «по самые уши» вляпался в атаку украинских боевиков на Курскую область. Такое заявление сделал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Вы, господа, по самые уши вляпались в эту самую авантюру. Без вашей помощи и вашего оружия украинский главарь на нее бы не решился», - подчеркнул он в ходе заседания Совбеза ООН.

По словам российского дипломата, для главаря киевского режима нападение на мирный российский регион было фатальной ошибкой. Атака на Курскую область показала, как боевики грабят, мародерствуют и расстреливают мирное население.

Полянский подчеркнул, что таким образом ВСУ сильно отдалились от образа невинной жертвы чьей-то агрессии, которую коллективный Запад так старательно создавал. А теперь они и вовсе стремятся откреститься от «курской авантюры» Зеленского.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лицемерами западных журналистов.