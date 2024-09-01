Белоусов поздравил мотострелков с освобождением Новожеланного в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы мотострелкам-участникам СВО. Он поздравил военнослужащих 25-й гвардейской Севастопольской Краснознамённой отдельной мотострелковой бригады имени Латышских стрелков с освобождением села Синьковка Харьковской области.

«В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и отступил. Показывая пример стойкости и отваги в боях с врагом, вами освобожден населенный пункт Синьковка Харьковской области», - говорится в телеграмме.

Также глава оборонного ведомства поздравил бойцов 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка с освобождением село Новожеланное в ДНР. Он подчеркнул, что личный состав полка показал примеры смелости и отваги.

Андрей Белоусов поблагодарил мотострелков за верность родине и выразил уверенность, что и в дальнейшем они будут отстаивать национальные интересы России и защищать ее.

Ранее сообщалось об освобождении населенных пунктов Синьковка, Константиновка и Новожеланное российскими военнослужащими. Как рассказали в Минобороны России, с 24 по 30 августа российские военные нанесли массированный и 14 групповых ударов по противнику.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.