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ВС РФ освободили Синьковку, Константиновку и Новожеланное

Кроме того, ВС РФ в течение недели нанесли массированный и 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по Украине.
2024-08-30 15:10:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военные освободили три новых населенных пункта - Синьковку, Константиновку и Новожеланное, говорится в недельной сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

Населенный пункт Синьковка в Харьковской области был освобожден силами подразделений группировки войск «Запад». Константиновку в Донецкой Народной Республике взяли под контроль подразделения «Южной» группировки войск. Занять Новожеланное удалось благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр», уточняется в оборонном ведомстве.

С 24 по 30 августа российские военные нанесли массированный и 14 групповых ударов. В ходе ударов ВС РФ применили высокоточное оружие, в том числе аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные дроны. Поражались объекты энергетики и аэродромы, склады горючего, арсеналы западных авиационных средств поражения и артиллерийских боеприпасов.

Также удары наносились по цехам производства беспилотников, местам хранения безэкипажных катеров, пунктам дислокации подразделений националистов и наемников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Украина #спецоперация #МО РФ #СВО
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