Россиянин Чуркин получил золото в метании клаба на Паралимпиаде-2024

Легкоатлет-паралимпиец из России Алексей Чуркин завоевал золотую медаль во время соревнований в Париже.

В состязании по метанию клаба он показал лучший результат, бросив снаряд на дистанцию 40,33 метра. Клабом называется снаряд, эквивалентный метанию молота в паралипийском виде спорта.

Второе и третье места разделили между собой паралимпиец из Греции Атанасиос Константинидис (38,65 метров) и алжирец Ахмед Мехидеб (38,61 метров), соответственно.

В соревнованиях участвовали спортсмены, у которых высокая степень нарушения движения и координации в туловище и ногах, также имеется поражение рук и кистей (категория F32).

Сутками ранее сообщалось, что на второй день соревнований Паралимпиады-2024 россияне завоевали шесть медалей. В общей сложности у российских паралимпийцев были девять медалей, из них одна золотая и три серебряные. Все они - 88 спортсменов - выступают только в нейтральном статусе, в общем зачете их медали не учитываются.