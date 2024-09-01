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Россиянин Чуркин получил золото в метании клаба на Паралимпиаде-2024

Российский спортсмен-паралимпиец Алексей Чуркин победил в соревнованиях по метанию клаба, эквивалентном метанию молота.
Дарина Криц 2024-09-01 00:25:21
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Легкоатлет-паралимпиец из России Алексей Чуркин завоевал золотую медаль во время соревнований в Париже.

В состязании по метанию клаба он показал лучший результат, бросив снаряд на дистанцию 40,33 метра. Клабом называется снаряд, эквивалентный метанию молота в паралипийском виде спорта.

Второе и третье места разделили между собой паралимпиец из Греции Атанасиос Константинидис (38,65 метров) и алжирец Ахмед Мехидеб (38,61 метров), соответственно.

В соревнованиях участвовали спортсмены, у которых высокая степень нарушения движения и координации в туловище и ногах, также имеется поражение рук и кистей (категория F32).

Сутками ранее сообщалось, что на второй день соревнований Паралимпиады-2024 россияне завоевали шесть медалей. В общей сложности у российских паралимпийцев были девять медалей, из них одна золотая и три серебряные. Все они - 88  спортсменов - выступают только в нейтральном статусе, в общем зачете их медали не учитываются.

#Спорт #в стране и мире #Франция #россияне #Золотая медаль #ОИ-2024 #паралимпиада-2024 #метание клаба
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