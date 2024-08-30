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Во второй день Паралимпиады-2024 россияне завоевали шесть медалей

Россияне-паралимпийцы завоевали шесть медалей во второй день игр в Париже, среди них одна золотая и серебряная медаль.
Дарина Криц 2024-08-30 23:54:01
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Российские паралимпийцы выиграли шесть медалей во второй день Паралимпиады во Франции, из которых одна золотая. Также россияне завоевали одну серебряную и четыре бронзовые медали.

Так, Андрей Калина стал чемпионом среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, выполнив заплыв брассом на дистанции 100 метров.

Другой российский паралимпиец - Владимир Сотников - стал обладателем серебра также в дистанции на 100 метров, но на спине. Состязание проводились среди спортсменов с нарушением зрения.

Еще трое пловцов - Кирилл Пульвер, Дарья Лукьяненко и Виктория Ищиулова - получили бронзовые медали. Шестым победителем с бронзовой медалью стал паралимпиец-легкоатлет Андрей Вдовин. Он пробежал стометровую дистанцию с поражением опорно-двигательного аппарата.

Немногим ранее сообщалось о пловце Калине, который стал первым из российских спортсменов, взявших золото на Паралимпийских играх 2024 года.

В общей сложности у российских спортсменов за два дня соревнований девять медалей, из них одна золотая и три серебряные. Более 80 паралимпийцев из России выступают только в нейтральном статусе, их медали не учитываются в общем зачете.

Паралимпиада в Париже проходит с 28 августа по 8 сентября. В соревнованиях участвуют около 4 400 спортсменов из 182 стран.

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