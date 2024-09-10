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Бойцы показали таран беспилотника ВСУ нашим БПЛА

С помощью специального устройства российские беспилотники таранят украинские, при этом наши «птички» остаются целыми.
2024-09-10 05:28:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Оператор БПЛА с позывным Таран Рязанского гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ за полтора года участия в СВО сбил в воздушных боях 73 квадрокоптера ВСУ. Он рассказал, как с помощью специального устройства уничтожает беспилотники противника.

Один из приемов, которые применяются в воздушном бою - это таран. Этот способ позволяет сбивать БПЛА украинских боевиков, сохраняя наши квадрокоптеры.

«Это таранная практика. Есть определенное устройство хитрое, ее придумал мой товарищ с позывным Барсик, и мы непосредственно реализовали. Таран часто происходит с мертвой зоны, то есть ты подкрадываешься, чтобы тебя не заметили», - рассказал Таран.

Подразделения беспилотной авиации играют важную роль в продвижении десантников на Северском направлении в ДНР. Они ведут разведку, корректируют артиллерию, работают с FPV-дронами и квадрокоптерами со сбросами, доставляют по воздуху продовольствие, боеприпасы и другие материальные средства.

Ранее экипажи «Нона-С» уничтожили группу пехоты ВСУ в Курской области. На опубликованных кадрах - удары самоходных орудий по боевикам в леспополосе.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #беспилотник #бпла #ВСУ #таран
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