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Российские танкисты нанесли удар по боевикам ВСУ в Курской области

Экипажи танков круглосуточно находятся на боевом дежурстве и поражают технику, артиллерию и минометы ВСУ, а также уничтожают разрозненные мобильные группы противника.
2024-09-10 07:49:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В приграничном районе Курской области экипажи танков армейского корпуса группировки войск «Север» нанесли удар по боевикам ВСУ с закрытых огневых позиций. Министерство обороны России показало кадры боевой работы наших танкистов.

На видео экипажи заняли огневые позиции на танкоопасных направлениях, тщательно замаскировав боевые машины. Затем, заметив боевиков ВСУ, открыли огонь из орудий. Корректировку огня вели расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Танкисты круглосуточно находятся на боевом дежурстве и уничтожают разрозненные мобильные группы противника, пехоту, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты, а также укрепленные позиции ВСУ. После нанесения удара они меняют позиции, чтобы избежать ответного огня со стороны националистов.

Ранее расчеты Д-30 уничтожили бронированные группы украинских боевиков в Курской области. Удар наносился осколочно-фугасными снарядами, корректировку вели расчеты БПЛА.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #танк #Курская область #ВСУ
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