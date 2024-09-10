ВСУ потеряли более 380 боевиков за сутки на Курском направлении

Минобороны России сообщает, что ВСУ потеряли более 380 военнослужащих за сутки на Курском направлении.

Помимо потерь в живой силе, противник не досчитался 15 единиц бронетехники. Так, по данным оборонного ведомства, на Курском направлении в течение суток уничтожены два танка и 13 бронемашин ВСУ. Также российские войска уничтожили три артиллерийских орудия и 11 автомобилей противника.

В сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области называются потери украинской стороны с начала боев в регионе. Потери в ВСУ в личном составе превысили 11 800 человек. Уничтожены 93 танка, 42 БМП, 74 БТР. Кроме того, противник лишился 24 РСЗО, включая семь HIMARS и пять MLRS, а также восьми ЗРК, 22 станций РЭБ, семи РЛС контрбатарейной борьбы.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении техники и боевиков ВСУ в Курской области. Удары наносили экипажи Ми-28НМ. Ведомство показало кадры с боевой работой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.