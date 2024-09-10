Ми-28 превратил в груду металла технику ВСУ в Курской области

Вертолет Ми-28НМ нанес удары по украинским боевикам и бронетехнике киевских формирований в Курской области. Кадры вылета экипажа армейской авиации публикует Министерство обороны Российской Федерации.

Как уточняет оборонное ведомство, удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям. На записи демонстрируется, как вертолеты поднимаются в воздух, летят над полями, пускают ракеты. Применив вооружение, экипаж вернулся на площадку вылета. Разведка доложила, что цели были ликвидированы.

Главная задача Ми-28 - уничтожение бронетехники и пехоты противника на поле боя. Вертолет также способен вести разведку и патрулирование местности.

На внешних держателях вертолета могут размещаться противотанковые управляемые ракеты «Атака-В», а также блоки с неуправляемыми ракетами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.