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Ми-28 превратил в груду металла технику ВСУ в Курской области

Помимо военной техники, был уничтожен личный состав противника.
2024-09-10 11:37:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Вертолет Ми-28НМ нанес удары по украинским боевикам и бронетехнике киевских формирований в Курской области. Кадры вылета экипажа армейской авиации публикует Министерство обороны Российской Федерации.

Как уточняет оборонное ведомство, удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям. На записи демонстрируется, как вертолеты поднимаются в воздух, летят над полями, пускают ракеты. Применив вооружение, экипаж вернулся на площадку вылета. Разведка доложила, что цели были ликвидированы.

Главная задача Ми-28 - уничтожение бронетехники и пехоты противника на поле боя. Вертолет также способен вести разведку и патрулирование местности.

На внешних держателях вертолета могут размещаться противотанковые управляемые ракеты «Атака-В», а также блоки с неуправляемыми ракетами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ми-28 #ВС РФ #МО РФ
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