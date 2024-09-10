Боевые корабли Каспийской флотилии вышли в море в рамках учений «Океан-2024», сообщает Министерство обороны РФ.

В рамках учений экипажи отработают уничтожение надводных и воздушных целей, уточнили в оборонном ведомстве. В отработке эпизода примут участие ракетный корабль «Дагестан», малые артиллерийские корабли «Астрахань» и «Волгодонск», малые ракетные корабли «Великий Устюг», «Град Свияжск» и «Углич», базовые тральщики «Магомет Гаджиев» и «Герман Угрюмов», противодиверсионные катера и рейдовые тральщики.

Планируется выполнить порядка 200 упражнений, включая стрельбу из артиллерийских установок А190-01 «Универсал» и АК-306, уточнили в Минобороны России. Будет задействовано три морских полигона в Каспийском море.

Ранее Минобороны сообщило, что в учениях «Океан-2024» примут участие китайские корабли. Они пройдут в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях с 10 по 16 сентября. Руководит учениями главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

«Град Свияжск» и «Великий Устюг» - малые ракетные корабли проекта 21 631 «Буян-М». Построены на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького». На кораблях данного проекта установлен ракетный комплекс «Калибр-НК».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.