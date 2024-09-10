МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Корабли Каспийской флотилии вышли в море в рамках учений «Океан-2024»

Для отработки эпизода учений в акватории Каспийского моря будет задействовано более 30 боевых кораблей и судов обеспечения вспомогательного флота.
2024-09-10 12:32:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Боевые корабли Каспийской флотилии вышли в море в рамках учений «Океан-2024», сообщает Министерство обороны РФ.

В рамках учений экипажи отработают уничтожение надводных и воздушных целей, уточнили в оборонном ведомстве. В отработке эпизода примут участие ракетный корабль «Дагестан», малые артиллерийские корабли «Астрахань» и «Волгодонск», малые ракетные корабли «Великий Устюг», «Град Свияжск» и «Углич», базовые тральщики «Магомет Гаджиев» и «Герман Угрюмов», противодиверсионные катера и рейдовые тральщики.

Планируется выполнить порядка 200 упражнений, включая стрельбу из артиллерийских установок А190-01 «Универсал» и АК-306, уточнили в Минобороны России. Будет задействовано три морских полигона в Каспийском море.

Ранее Минобороны сообщило, что в учениях «Океан-2024» примут участие китайские корабли. Они пройдут в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях с 10 по 16 сентября. Руководит учениями главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

«Град Свияжск» и «Великий Устюг» - малые ракетные корабли проекта 21 631 «Буян-М». Построены на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького». На кораблях данного проекта установлен ракетный комплекс «Калибр-НК».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #учения #корабли #Океан-2024
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
2
Лазерное станкостроение в России
3
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
4
Су-34. Работа в зоне СВО
5
Су-35С. Экстремально опасный
6
Высшая школа ВДВ
7
«Альфа». 50 лет
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
10
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 