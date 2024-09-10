Белоусов обсудил с главами регионов ситуацию в приграничье

Ситуацию в приграничных районах Курской, Белгородской и Брянской областей обсудили на заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности. Министр обороны Андрей Белоусов заслушал доклад о решении вопросов, связанных с безопасностью приграничных территорий, сообщили в оборонном ведомстве.

В ходе заседания речь шла о мерах, касающихся решения вопросов, которые поступают в оперативную группу. Также говорили о защите местных жителей и объектов инфраструктуры в граничащих с Украиной регионах.

На совещании министр обсудил с главами российских субъектов и командующими группировками войск обстановку. Заместители главы оборонного ведомства доложили о ситуации, касающейся материально-технического, медицинского, инженерного, транспортного обеспечения. Кроме того, обсуждалось обеспечение группировок войск вооружением и техникой.

Ранее Белоусов поздравил российских бойцов с взятием под контроль ВС РФ Новогродовки и Мемрика. Глава ведомства поблагодарил два полка и бригаду, освобождавших населенные пункты в ДНР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.