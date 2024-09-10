WSJ: среди украинцев растет число сторонников переговоров с Россией

Среди украинцев наблюдается рост числа сторонников проведения мирных переговоров с Россией. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

«Есть усталость от войны среди западной общественности, и определенно она есть среди украинской», - говорится в материале.

Поэтому, как утверждает издание, на Украине и странах Запада готовы на невыгодные для официального Киева условия, которые хотя бы остановят вооруженный конфликт.

При этом подчеркивается, что украинские военнослужащие «скептически относятся к любой сделке с Россией». Отмечается, что порядка 15% опрошенных из числа кадровых военных заявили, что готовы поднять вооруженный протест, если Киев подпишет договор, с условиями которого они будут не согласны.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что пока ВСУ находятся на территории Курской области, о переговорах не может быть и речи.