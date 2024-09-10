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В Якутии три человека погибли в ДТП с автобусом

По данным регионального МВД, 32 человека пострадали в результате происшествия.
Глеб Владовский 2024-09-10 10:44:04
© Фото: Упрадор Якутии, sakhaday, телеграм

В Республике Саха три человека погибли в результате ДТП с автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Поступила информация о том, что на 540 км ФАД "Лена" в Алданском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Higer», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что автобус, следуя по маршруту Нерюнгри - Алдан, совершил съезд на обочину и опрокинулся. В транспортном средстве находились около 20 человек. В результате происшествия 32 человека получили травмы различной степени тяжести, сообщили в МВД.

В МЧС добавили, что информация о происшествии уточняется.

Ранее сообщалось о гибели водителя в ДТП с грузовиком, бензовозом и эвакуатором в Тверской области.

#в стране и мире #МЧС РФ #МВД #ДТП #якутия #республика саха
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