В Якутии три человека погибли в ДТП с автобусом

В Республике Саха три человека погибли в результате ДТП с автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Поступила информация о том, что на 540 км ФАД "Лена" в Алданском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Higer», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что автобус, следуя по маршруту Нерюнгри - Алдан, совершил съезд на обочину и опрокинулся. В транспортном средстве находились около 20 человек. В результате происшествия 32 человека получили травмы различной степени тяжести, сообщили в МВД.

В МЧС добавили, что информация о происшествии уточняется.

Ранее сообщалось о гибели водителя в ДТП с грузовиком, бензовозом и эвакуатором в Тверской области.