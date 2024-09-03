Водитель погиб в ДТП с грузовиком, бензовозом и эвакуатором на М-11

Водитель бензовоза погиб при столкновении грузовика, бензовоза и эвакуатора в Тверской области, сообщили в МЧС России. ДТП произошло в Калининском районе на 187-м километре трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург.

После столкновения возник сильный пожар. Спасатели ликвидировали последствия ДТП. Больше никто не пострадал.

В УМВД России по Тверской области уточнили, что в результате ДТП загорелся бензовоз. Судя по фото, огонь охватил и остальные две машины. Движение на месте аварии было затруднено.