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Водитель погиб в ДТП с грузовиком, бензовозом и эвакуатором на М-11

После столкновения возник сильный пожар.
Владимир Рубанов 2024-09-03 20:27:41
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Водитель бензовоза погиб при столкновении грузовика, бензовоза и эвакуатора в Тверской области, сообщили в МЧС России. ДТП произошло в Калининском районе на 187-м километре трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург.    

После столкновения возник сильный пожар. Спасатели ликвидировали последствия ДТП. Больше никто не пострадал.

 

В УМВД России по Тверской области уточнили, что в результате ДТП загорелся бензовоз. Судя по фото, огонь охватил и остальные две машины. Движение на месте аварии было затруднено.

#пожар #Тверская область #авария #ДТП #МЧС России #М-11
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