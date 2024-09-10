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Боевики ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра

В 22:45 националисты выпустили два снаряда, затем в 00:25 еще три.
Анастасия Бобылева 2024-09-10 01:08:55
© Фото: Таисия Воронцова РИА Новости

Украинские боевики нанесли удар снарядами «натовского» калибра по Петровскому району Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«22:45 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 м», - говорится в одном из сообщений в Telegram-канале ведомства.

Затем, в 00:25, националисты выпустили еще три снаряда по Петровскому району. Эти боеприпасы также были калибра 155 мм.

Ранее три мирных жителя - двое мужчин и женщина - погибли в результате обстрела Донецка украинскими боевиками. ВСУ нанесли удар по рынку из артиллерии.

#в стране и мире #Донецк #ВСУ #Обстрел
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