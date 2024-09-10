Боевики ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра

Украинские боевики нанесли удар снарядами «натовского» калибра по Петровскому району Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«22:45 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 м», - говорится в одном из сообщений в Telegram-канале ведомства.

Затем, в 00:25, националисты выпустили еще три снаряда по Петровскому району. Эти боеприпасы также были калибра 155 мм.

Ранее три мирных жителя - двое мужчин и женщина - погибли в результате обстрела Донецка украинскими боевиками. ВСУ нанесли удар по рынку из артиллерии.