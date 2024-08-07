Цивилева посетила филиал фонда «Защитники Отечества» в Самаре

Забота, пожалуй, здесь - это главный принцип работы. В этом лично убедилась Анна Цивилева. Замминистра обороны в Самаре посещает филиал фонда «Защитники Отечества». Помощь оказывается тут оперативно. Консультанты сразу же направляют ветеранов СВО к координаторам. Среди них около 40% - бойцы, прошедшие спецоперацию. Когда-то они получали так помощь сами. Теперь помогают боевым товарищам. Александр воевал на Артемовском направлении. Сейчас ему помогают с трудоустройством.

«В 2023 году получил тяжелое ранение и остался слепой. И сейчас вот через фонд "Защитники Отечества" я пойду учиться на массажиста, чтобы получить профессию. Чтобы в дальнейшем работать, зарабатывать на жизнь и дальше двигаться», - рассказывает ветеран СВО Александр Александров.

В фонд уже поступило 6 с половиной тысяч запросов от ветеранов и членов семей погибших бойцов. И более 4 тысяч человек уже трудоустроены. Чтобы ускорить процесс переобучения и устройства, фонд организовал в регионах ярмарки вакансий. Старается подбирать рабочие места по востребованным специальностям и высокооплачиваемые.

В будущем на базе филиалов фонда «Защитники Отечества» откроют кабинеты для оказания помощи действующим военнослужащим.

«Будут выделены кабинеты, в которых будут принимать сотрудники военно-социального центра действующих военнослужащих. И вот сегодня у нас работают комиссариаты, военкоматы. Собственно, эти сотрудники - они будут являться уже официальными представителями, сотрудниками военно-социального центра, которые позволят уже взаимодействовать непосредственно с воинскими частями, командирами, военкоматами и с центральным главным офисом и самим Минобороны для того, чтобы решать вопросы в интересах военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров», - заявила замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Новая мера поддержки - автомобили с ручным управлением. Их будут передавать по запросу ветеранам СВО с тяжелой инвалидностью. Предварительно бесплатно обучив ими управлять. Всего в этом году планируется приобрести 200 автомобилей.

Уже в ближайший месяц шесть ветеранов СВО получат машины с ручным управлением. Они оснащены автоматической коробкой передачи, а газ и тормоз заменяет один рычаг. Если надавишь вперед - это тормоз, а если на себя - то газ.

Есть даже специальный тренажер психоэмоционального состояния. Так в очках виртуальной реальности лечат посттравматические расстройства.

Здесь же Анну Цивилеву знакомят с инновационными российскими разработками. Ноу-хау Самарского медицинского университета - тренажер, стимулирующий потенциал ходьбы. С помощью аватара он восстанавливает двигательные функции.

«Представляете - даже в социум выходить после травмы очень страшно, если честно. А вот этот аппарат дает возможность понять, что ничего страшного в этом нет», - поделился ветеран СВО Константин.

Ряд разработок уже в ближайшее время планируют внедрять в работу других филиалов фонда «Защитники Отечества».