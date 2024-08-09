Военные уничтожили «Ланцетом» САУ «Краб» противника в Курской области

В приграничном районе Курской области российские военнослужащие уничтожили САУ «Краб» польского производства ВСУ, экипаж которой пытался замаскировать орудие среди густых деревьев в лесополосе. Кадры огневого поражения опубликовало Министерство обороны России.

По данным полученных разведданных было принято решение о точечном огневом воздействии по артиллерийской установке противника, сообщили в российском оборонном ведомстве.

В результате точного удара, нанесенного расчетом барражирующего боеприпаса «Ланцет», вражеская техника была поражена. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, подтверждают возгорание самоходной артиллерийской установки.

Накануне министерство также показывало уничтожение управляемой ракетой бронеавтомобилей и живой силы врага в Курской области.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.