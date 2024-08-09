Экипаж вертолета армейской авиации уничтожил управляемой ракетой бронеавтомобили и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры объективного контроля показало Минобороны России.

Боевая техника противника была сосредоточена в лесополосе. На других кадрах по бронетехнике отработала российская артиллерия.

Ранее сегодня в министерстве обороны сообщили, что российская авиация наносит удары по выдвигающимся резервам ВСУ в Сумской области.

За прошедшие сутки украинские боевики потеряли до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, говорится в сообщении российского военного ведомства.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.