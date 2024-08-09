Гладков: 29 БПЛА сбито над Белгородской областью

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированной атаке ВСУ беспилотниками. Всего в небе над регионом средства ПВО сбили 29 дронов, написал глава региона в своем официальном Telegram-канале.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Повреждения зафиксированы в Старом и Новом Осколе, перечислил губернатор.

«В городе Старый Оскол в двух частных домах выбиты окна и посечены кровли, фасады и заборы, а также один легковой автомобиль», - уточнил Гладков.

В Новом Осколе загорелся ангар на территории промышленного предприятия. Сотрудники МЧС, ликвидировали возгорание, сказано в сообщении.

Массированной атаке подвергся минувшей ночью и Липецк. В городе в результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры.