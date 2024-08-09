Гладков сообщил о двух раненых при ракетном обстреле Белгорода

Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Мужчину и женщину госпитализировали.

«У женщины осколочное ранение ноги, у мужчины — осколочное ранение левого плеча. Пострадавшая доставляется бригадой СМП в городскую больницу №2 г. Белгорода», - приводит слова главы Белгородской области Life.

Также он сообщил о 10 поврежденных машинах - четыре из них вспыхнули после прямого попадания снаряда. Сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание. Видео работы пожарных опубликовал губернатор. Сам Гладков прибыл на место атаки ВСУ и осмотрел повреждения, пообщался с жителями.

Прошлой ночью, как ранее сообщало Министерство обороны РФ, над Белгородской областью было сбито 14 вражеских дронов. Москва в очередной раз призвала международное сообщество решительно осудить преступные действия киевского режима, заявила Мария Захарова, перечислив атаки последних дней на ЛНР и Белгородскую область, а также попытку прорыва на территорию Курской области.