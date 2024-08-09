СNN заявила о расколе в команде Сырского

В команде главкома ВСУ Александра Сырского заметили раскол из-за боев на границе с РФ, сообщает телекомпания CNN.

СМИ ставит под «огромный вопросительный знак» стратегические цели главнокомандующего украинской армии.

«Раскол в его подчинении недавно стал достоянием общественности. Молодые подчиненные подвергают сомнению готовность Сырского терпеть значительные потери в боях на истощение на передовой», - сказано в материале.

Молодежь хочет делать ставку на «хитрость и ловкость», а не на грубую настойчивость, передает CNN.

Разлад в рядах украинской армии лишь усиливается, а среди доверенных лиц Зеленского растет отчаяние из-за «отсутствия четких решений сделать все возможное для защиты Украины», ранее писало Bild.