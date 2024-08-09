Почти двое суток Вашингтон держал паузу и выстраивал позицию по ситуации в Курской области. Одним из первых выступил советник по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, который дежурно сообщил, что США выясняют у Киева детали происходящего. Следом и пресс-секретарь президента, и представитель Госдепа в унисон рапортовали о том, что Украина перед ними не отчитывалась. В итоге слово взял Пентагон: атаку ВСУ посчитали нужным оправдать.

«Это соответствует нашей политике. И мы с самого начала поддерживали Украину в ее стремлении защитить себя от нападений, которые проходят через границу, и в необходимости ведения ответного огня», - заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Классический американский прием - одновременно говорить о неком «сдерживании». В Пентагоне по-прежнему якобы не одобряют удары своим оружием вглубь территории России, но все происходящее в Курской области оказалось приемлемым. Таблицу в километрах - где можно бить, а где нельзя - разумеется, не предоставляют. При этом источник Пентагона в интервью The WarZone раскрывает реальную позицию военного ведомства США. Она отличается от той, которую преподносят на протокольных брифингах с прессой.

На вопрос о том, предоставляют ли США Украине разведданные или другие ресурсы для этой операции, этот человек заявил: «Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину различными формами помощи, включая обмен разведданными, чтобы помочь им в их усилиях по обороне. Хотя я не могу комментировать конкретные детали разведывательной поддержки, наша приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины остается непоколебимой».

Авторы из WP пишут, что Зеленский после атаки ВСУ в Курской области отчитался о проделанной работе перед представителями конгресса США. В ООН - несколько иное мнение.

«Этот вопрос вызывает настоящую тревогу. У нас нет представителей в этом регионе, поэтому я никак не могу подтвердить сообщения, о которых вы говорите. Однако, как во всех других подобных случаях, мы призываем все заинтересованные стороны действовать ответственно и обеспечить защиту гражданского населения», - заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Формулировка про «отсутствие представителей в регионе» ловко отводит от сути содержания. Учитывая, что в составе ООН есть постоянные представители Российской Федерации, которые на прошедшем заседании Совбеза затронули тему в полном объеме.

«В Интернете размещено достаточно свидетельств того, как националисты целенаправленно стреляют по безоружным мирным жителям, уничтожают гражданские объекты. Словом, действуют так же, как 80 лет назад их немецко-фашистские предшественники, которым они сейчас поклоняются. И их ждет такой же бесславный конец. А западные покровители хунты Зеленского ее террористические действия не только не критикуют, но и фактически оправдывают», - сказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Пожалуй, верх политического цинизма проявили депутаты Бундестага. И речь даже не о том, что последними иностранными войсками в Курской области до ВСУ были фашисты вермахта - хотя казалось, что уж точно не немецким депутатам об этом забывать. Председатель комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер дал добро киевскому режиму на использование танков Leopard 2 в Курской области.

«Когда мы передаем оружие Украине, оно становится собственностью Украины. На них больше не будет немецкой национальной эмблемы, а будет украинская. Оно будет использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом - например, в Курске», - заявил он.

Ирония состоит в том, что речь председателя комитета по обороне в Бундестаге максимально противоречит позиции правительства ФРГ. Там заявили, что не располагают данными о применении ВСУ немецкого оружия в Курской области. Впрочем, можно считать, что эти данные немецким властям неофициально переданы: наши военные ударами беспилотников подбили сделанный в Германии БМП Marder.