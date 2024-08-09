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Белый дом: США отправили на Ближний Восток «очень много военной силы»

По словам представителя администрации, США намерены подготовиться к любым вариантам развития конфликта на Ближнем Востоке.
Ирина Егорова 2024-08-09 02:13:27
© Фото: US Joint Staffvia Globallookpress.com, Globallookpress

На фоне угрозы эскалации в ближневосточном регионе США направили значительное количество военного контингента. По словам представителя Белого дома, переброшено «ужасно много военной силы».

Таким образом, Америка демонстрирует подготовку к любым вариантам развития конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что дальнейшая эскалация конфликта повышает риск опасных последствий. По его словам, все участники конфликта должны понимать серьезность возможных атак. Он отметил, что США продолжат защищать Израиль в любом случае. 

#сша #Ближний Восток #военные #Белый дом #эскалация
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