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Четыре украинских беспилотника сбили над Курской областью

ПВО отработала около 19 часов по московскому времени.
2024-08-09 20:11:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над Курской областью, сообщили в Минобороны России.

Это произошло около 19 часов по московскому времени. Дежурные средства российской ПВО поразили беспилотники самолетного типа.

Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории РФ, говорится в сообщении министерства обороны России.

Ранее сообщалось, что прошлой ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 75 дронов в регионах РФ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #пво #бпла #беспилотники #Курская область #дроны
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