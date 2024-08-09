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В Минтрансе поддержали создание единого реестра авиадебоширов

Хулиганы не смогут пользоваться самолетами от года до трех лет, если допустят повторную выходку.
Владимир Рубанов 2024-08-09 17:59:17
© Фото: IMAGO Arnulf Hettrich, Global Look Press

Министерство транспорта России поддержало усиление ответственности за нарушение правил поведения на борту самолета. Об этом говорится в сообщении Минтранса.

Предполагается, что в России создадут единый реестр авиадебоширов и будут временно запрещать им пользоваться авиатранспортом.

С такими инициативами выступили крупная российская авиакомпания и депутат Госдумы Надежда Школкина. Сегодня их обсудили в Минтрансе с участием Росавиации и МВД.

Авиаперевозчики отмечают, что растет число нарушений правил поведения на борту самолета, которые угрожают безопасности полетов, говорится в сообщении. Конкретные цифры при этом не приводятся.

Решить проблему может создание единого реестра нарушителей, которые попадут под бан авиакомпаний на срок от года до трех лет, если допустят повторную выходку. Кроме того, предлагается расширить список нарушений, за которые пассажиров будут вносить в такой список.

В Минтрансе добавили, что намерены детально проработать эту идею в ближайшее время и внести поправки в Воздушный кодекс РФ.

Сейчас у авиакомпаний есть право не пускать на борт хулигана, если он уже есть в ее списке. Но этот пассажир может пересесть на рейс другого перевозчика.

Кроме того, экипажи имеют право применять принуждение против людей, которые создают угрозу на борту воздушного судна и не выполняют просьбу КВС.

#в стране и мире #авиасообщение #минтранс рф #авиапассажиры #Хулиганство #реестр #Министерство транспорта #авиадебоширы
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