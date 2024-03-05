Эксперт Гусаров объяснил, как новый закон защищает экипаж от авиадебоширов

Авиаэксперт Роман Гусаров в беседе со «Звездой» заявил, что закон, который позволяет членам экипажа давать отпор авиадебоширам всеми необходимыми средствами, направлен на обеспечение безопасности пассажиров и полета в целом.

Ранее «Парламентская газета» писала, что с 1 марта члены экипажа смогут на законном основании применять в том числе принуждение против людей, которые своими действиями создают угрозу на борту воздушного судна и не выполняют просьбу КВС.

«Если раньше противодействовать дебоширу можно было только в рамках допустимой самообороны, поскольку члены экипажа не являются представителями силовых структур, они не имеют права в отношении других граждан применять физическую силу, сейчас вот этой маленькой поправкой им дали такое право», - объяснил Гусаров.

В том случае, если впоследствии дебошир предъявит какие-то обвинения, у него уже не будет аргумента, что экипаж превысил свои полномочия. Здесь у экипажа есть прямые законодательные права применять некие меры воздействия для того, чтобы обезопасить других пассажиров, рейс и себя в том числе от действий дебошира, рассказал эксперт.

«Были уже прецеденты, случаи, когда дебошира связали, а он потом идет в суд и говорит: “А вот мне вывихнули палец и вот вам счет за лечение”. В итоге штраф, который он заплатил, он смешной на фоне тех денег, которые он срывает с авиакомпании», - обратил внимание он.

Теперь же, по вступившему в силу закону, для членов экипажа действует не только формат самообороны - здесь действует основание обеспечения безопасности, для этого у экипажа теперь есть полномочия.