МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ сообщило, что российские войска освободили Веселое в ДНР

Населенный пункт был освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр».
2024-08-09 16:11:32
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Веселое на территории Донецкой Народной Республики.

Также в течение недели подразделения группировки войск «Центр» взяли под свой контроль населенные пункты Тимофеевка и Новоселовка Первая.

«В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" в течение недели освобождены населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении.

В недельной сводке о проведении специальной военной операции также сказано, что с 3 по 9 августа российские военные нанесли 19 групповых ударов, применив высокоточное оружие и ударные дроны. Поражались предприятия ОПК Украины и связанные с ними объекты энергетики, аэродромы, средства ПВО, цеха сборки и места хранения ударных БПЛА.

Под удары также попадали базы горючего, склады вооружений и боеприпасов, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты дислокации националистов и наемников.

Кроме того, в оборонном ведомстве отметили, что подразделения группировки «Север» отражают атаки ВСУ на Курском направлении. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии пресекаются рейдовые действия подразделений противника в глубину территории РФ. Сначала боев в Курской области потери украинской стороны составили до 945 человек. Помимо живой силы, противник потерял 102 единицы бронетехники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВСУ #спецоперация #МО РФ #веселое #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 