Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Веселое на территории Донецкой Народной Республики.

Также в течение недели подразделения группировки войск «Центр» взяли под свой контроль населенные пункты Тимофеевка и Новоселовка Первая.

«В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" в течение недели освобождены населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении.

В недельной сводке о проведении специальной военной операции также сказано, что с 3 по 9 августа российские военные нанесли 19 групповых ударов, применив высокоточное оружие и ударные дроны. Поражались предприятия ОПК Украины и связанные с ними объекты энергетики, аэродромы, средства ПВО, цеха сборки и места хранения ударных БПЛА.

Под удары также попадали базы горючего, склады вооружений и боеприпасов, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты дислокации националистов и наемников.

Кроме того, в оборонном ведомстве отметили, что подразделения группировки «Север» отражают атаки ВСУ на Курском направлении. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии пресекаются рейдовые действия подразделений противника в глубину территории РФ. Сначала боев в Курской области потери украинской стороны составили до 945 человек. Помимо живой силы, противник потерял 102 единицы бронетехники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.