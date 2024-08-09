Экипажи Су-34 уничтожили украинскую технику в Курской области

Оперативно-тактическая авиация громит украинских боевиков в приграничном районе Курской области. Экипажи Су-34 нанесли удар по личному составу и технике ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что удар наносился по разведанным целям. Летчики применяли авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции, которые позволяют наносить точные удары с удаления от линии боевого соприкосновения.

Летчики получили подтверждение об уничтожении целей и благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что экипажи российских штурмовиков Су-25 уничтожили украинских боевиков в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.