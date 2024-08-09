МО РФ показало уничтожение катеров ВСУ, идущих на Севастополь

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинских безэкипажных катеров, которые пытались атаковать Севастополь.

Вражеские морские беспилотники были замечены в акватории Черного моря. Они пытались атаковать военно-морскую базу Севастополь.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что сегодня ночью были уничтожены все вражеские катера, вышедшие в эту атаку. Всего их, как уточняется, было семь единиц.

Ранее МО РФ продемонстрировало видео с уничтожением диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе, которые попали туда с помощью скоростных лодок.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.