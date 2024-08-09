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МО РФ показало уничтожение катеров ВСУ, идущих на Севастополь

Безэкипажные катера врага были обнаружены сегодня ночью в акватории Черного моря и уничтожены дежурными огневыми средствами.
2024-08-09 16:48:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинских безэкипажных катеров, которые пытались атаковать Севастополь. 

Вражеские морские беспилотники были замечены в акватории Черного моря. Они пытались атаковать военно-морскую базу Севастополь. 

В российском оборонном ведомстве сообщили, что сегодня ночью были уничтожены все вражеские катера, вышедшие в эту атаку. Всего их, как уточняется, было семь единиц. 

Ранее МО РФ продемонстрировало видео с уничтожением диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе, которые попали туда с помощью скоростных лодок.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Крым #беспилотники #Севастополь #Черное море #Безэкипажные катера
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