МО РФ показало уничтожение катеров ВСУ, идущих на Севастополь

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинских безэкипажных катеров, которые пытались атаковать Севастополь.
Вражеские морские беспилотники были замечены в акватории Черного моря. Они пытались атаковать военно-морскую базу Севастополь.
В российском оборонном ведомстве сообщили, что сегодня ночью были уничтожены все вражеские катера, вышедшие в эту атаку. Всего их, как уточняется, было семь единиц.
Ранее МО РФ продемонстрировало видео с уничтожением диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе, которые попали туда с помощью скоростных лодок.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»