Опубликованы кадры уничтожения диверсантов ВСУ на Кинбургской косе

Минобороны России продемонстрировало видео с уничтожением диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая сегодня утром пыталась высадиться на Кинбургскую косу.
Попытку высадки диверсантов морского центра специальных операций ВМС Украины предотвратили военнослужащие ВС РФ. Противник подошел к берегу на двух скоростных лодках, в которых находилось до 16 диверсантов. Их прикрывали два катера огневой поддержки.
Еще при сходе на берег часть диверсантов подорвалась на минах, а те, кто избежал этой участи, были ликвидированы огнем стрелкового оружия.
Поняв, что потери слишком велики, украинские боевики пытались эвакуироваться, но огонь артиллерии и ПТУР уничтожил их лодки.
Всего враг, как сообщили в МО РФ, потерял 12 диверсантов и две скоростные лодки.
Ранее ФСБ показывала видео пресечения попытки десанта ВСУ в Херсонской области при помощи такой же скоростной лодки.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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