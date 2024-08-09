Опубликованы кадры уничтожения диверсантов ВСУ на Кинбургской косе

Минобороны России продемонстрировало видео с уничтожением диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая сегодня утром пыталась высадиться на Кинбургскую косу.

Попытку высадки диверсантов морского центра специальных операций ВМС Украины предотвратили военнослужащие ВС РФ. Противник подошел к берегу на двух скоростных лодках, в которых находилось до 16 диверсантов. Их прикрывали два катера огневой поддержки.

Еще при сходе на берег часть диверсантов подорвалась на минах, а те, кто избежал этой участи, были ликвидированы огнем стрелкового оружия.

Поняв, что потери слишком велики, украинские боевики пытались эвакуироваться, но огонь артиллерии и ПТУР уничтожил их лодки.

Всего враг, как сообщили в МО РФ, потерял 12 диверсантов и две скоростные лодки.

Ранее ФСБ показывала видео пресечения попытки десанта ВСУ в Херсонской области при помощи такой же скоростной лодки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.