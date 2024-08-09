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Опубликованы кадры уничтожения диверсантов ВСУ на Кинбургской косе

Высадку пытались произвести до 16 боевиков, которые использовали две скоростные лодки. Неприятеля прикрывали два катера огневой поддержки.
2024-08-09 12:54:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео с уничтожением диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая сегодня утром пыталась высадиться на Кинбургскую косу. 

Попытку высадки диверсантов морского центра специальных операций ВМС Украины предотвратили военнослужащие ВС РФ. Противник подошел к берегу на двух скоростных лодках, в которых находилось до 16 диверсантов. Их прикрывали два катера огневой поддержки. 

Еще при сходе на берег часть диверсантов подорвалась на минах, а те, кто избежал этой участи, были ликвидированы огнем стрелкового оружия. 

Поняв, что потери слишком велики, украинские боевики пытались эвакуироваться, но огонь артиллерии и ПТУР уничтожил их лодки. 

Всего враг, как сообщили в МО РФ, потерял 12 диверсантов и две скоростные лодки. 

Ранее ФСБ показывала видео пресечения попытки десанта ВСУ в Херсонской области при помощи такой же скоростной лодки. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ВСУ #Диверсанты #спецоперация #Херсонская область #Кинбургская коса
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