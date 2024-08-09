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В хостеле на юго-западе Москвы обыскали почти 400 иностранцев

Проверка прошла в рамках уголовного дела об организации экстремистского сообщества.
Владимир Рубанов 2024-08-09 16:26:43
© Фото: ГСУ СК России по Москве © Видео: ГСУ СК России по Москве

Следователи провели обыски в хостеле на юго-западе столицы, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Москве. Сотрудники правоохранительных органов пришли туда в рамках уголовного дела об организации экстремистского сообщества.

Следователям поступила информация о нарушении миграционного законодательства в этом хостеле, говорится в сообщении. В хостеле на улице Новаторов нашли 441 человека. Среди них был 391 иностранец.

Мигрантов увезли на проверку. Сотрудники правоохранительных органов будут выяснять, законно ли они находятся в России и не совершили ли каких-нибудь преступлений.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли документацию ООО, которое организовало хостел. Его руководство и администрацию забрали в подразделение столичного СК. С ними будут проводить следственные действия.

Накануне сообщалось, что следователи задержали в Москве участников группы, которых подозревают в организации незаконной миграции. Задержаны пять человек, в том числе участковый.

#Москва #в стране и мире #проверка #мигранты #экстремизм #Иностранцы #хостел #Обыск
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